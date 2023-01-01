Het beste van 2025
Samen met jou maken wij de wereld een beetje eerlijker. Zodat je krijgt waar je recht op hebt. Benieuwd wat we in 2025 hebben bereikt? Bekijk welke onderwerpen er dit jaar uitsprongen. En welke acties we samen tot een succes maakten.
Dit hebben we samen bereikt
Booking.com voor de rechter gedaagd
Maar liefst 267.000 consumenten meldden zich aan voor de claim tegen Booking.com. Dat waren er zoveel, dat onze website tijdelijk plat lag. Dit steunt ons enorm in de strijd om Booking.com te laten stoppen met onder meer nepkortingen en onvolledige prijzen.
Unilever stopt versneld met vage duurzaamheidsclaims
Ons onderzoek én ons aandringen bij de ACM, zorgde ervoor dat verpakkingen van merken als Calvé, Knorr en Hellmann’s uiterlijk 1 januari al worden aangepast. Veel 'duurzame' claims van de voedselproducent zijn namelijk misleidend en dat is tegen de regels.
1,8 miljoen naar goede doelen voor fouten op de kassabon
Wij onderzoeken jaarlijks kassabonnen. Daaruit bleek dat Albert Heijn, Jumbo en Plus soms een verkeerd bedrag rekenen bij aanbiedingen. De supermarkten doneerden €1,8 miljoen aan goede doelen als symbolisch bedrag voor de fouten op de kassabonnen.
€1000 bespaard met onze vergelijkers
Ruim 1,5 miljoen keer werden onze vergelijkers gebruikt om de beste deals voor verzekeringen en energiecontracten te vinden. Huishoudens bepaarden daarmee tot €1000 per jaar. Zonder gedoe, gewoon slim geregeld. Zo blijft er geld over voor leuke dingen.
Populaire onderwerpen over geld & recht
Goed bekeken video’s
Ruim 100.000 mensen gebruiken onze app
Slim kiezen én besparen? Dat doe je met de Consumentenbond-app. Waar je ook bent. Wil je weten welke zorgverzekering bij je past in 2026? In de app check je het gemakkelijk. Heb jij hem al? Download de app op je telefoon of tablet.