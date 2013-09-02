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Mogelijk brandgevaarlijke afwasmachines Bosch, Siemens, Neff en Constructa

Nieuws
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Een deel van de vaatwassers van de merken Bosch, Siemens, Neff en Constructa die tussen 1999 en 2005 zijn geproduceerd heeft mogelijk een risico op oververhitting. In een enkel geval zou dit kunnen leiden tot brandgevaar.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert vaatwassersGepubliceerd op:2 september 2013

De kwaliteitscontrole van de fabrikant heeft uitgewezen dat vaatwassers waarbij mogelijk een probleem is, allen het bedieningspaneel aan de buitenzijde hebben. Het gaat dus om vrijstaande modellen, onderbouwmodellen en geintegreerde modellen. Door op www.dishcareaction.nl of via de klantenservice het modelnummer, FD nummer en serienummer door te geven, kun je nagaan of jouw machine tot de risicogroep hoort. Waar je deze nummers kunt vinden staat ook op de betreffende website uitgelegd.

Heb je een machine met een mogelijk risico dan moet je je online registreren of bellen met 00800 1908 1908 (gratis en bereikbaar tussen 07:00 en 22:00). Er zijn twee mogelijke oplossingen: reparatie of cashback (20%) op een vervangend nieuw apparaat. Reparatie is kostenloos en wordt vanaf medio september ingepland. Tot die tijd adviseert de fabrikant thuis te blijven wanneer de machine draait. De reparatie kan alleen door een monteur van de fabrikant gedaan worden.

Liever een nieuwe machine? Je krijgt 20% van het aankoopbedrag (incl BTW) terug.

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