AEG Comfortlift getest

Innovatief liftsysteem

In 2017 verscheen het Comfortlift-systeem op de eerste vaatwassers van AEG. Bijna tien jaar na introductie maakt AEG nog steeds vaatwassers met dit systeem. We nemen deze modellen meteen op in onze test en vergelijken ze met andere vaatwassers.

In- en uitruimen zonder te bukken

Het systeem moet het in- en uitruimen van de vaatwasser makkelijker te maken door het onderste rek omhoog te brengen.

Door de handgreep op het onderste rek in te drukken, trek je de korf naar buiten omhoog. Eenmaal omhoog, blijft het rek voor de bovenste korf hangen, op dezelfde hoogte. Nu kun je in- en uitruimen zonder te bukken. Tenslotte kun je de handgreep weer indrukken om de korf weer naar beneden en naar binnen te laten glijden.

Dit laatste gaat gemakkelijk en simpel. Als de korf leeg is, moet je wel een beetje drukken om hem naar beneden te laten glijden. Wanneer de korf vol is moet je wat kracht uitoefenen om het gewicht te liften.

Naar beneden heeft de volle korf een flinke vaart. Om de vaat te beschermen, kun je hem beter wat remmen door met je hand te begeleiden.

Paar kleine kanttekeningen

Het Comfortlift-systeem maakt het minder makkelijk om bij het filter of zoutcompartiment te komen. Het filter schoonmaken gaat daarom bijvoorbeeld wat onhandig.

Door het Comfortlift-systeem kun je het rek ook niet verwijderen, dus je moet ermee oefenen. Houd er ook rekening mee dat je niet bij de bovenste lade kunt als de onderste lade omhoog staat.

Het systeem kost wat ruimte in het onderste rek, waardoor er niet is gekozen voor een bestekkorf.

In dure inbouwvaatwassers

Het systeem zit op meerdere inbouwvaatwassers van AEG en een enkele vrijstaande vaatwasser. Het zijn vaatwassers in een hogere prijsklasse, in de serie 9000. De vaatwassers zijn geschikt voor 12 of 14 couverts en hebben meestal een uitneembare besteklade.

Het systeem is onder meer getest in de AEG FFB83816PM en AEG CL838MM. En eerder ook in andere modellen. Je ziet ze door in de vergelijker te filteren op Comfortlift.

Vergelijk de testresultaten van alle vaatwassers en lees welke vaatwasser de Beste is.