AEG Comfortlift getest

Innovatief liftsysteem

Al in 2014 introduceerde AEG een conceptversie van het Comfortlift systeem op de consumentenbeurs IFA in Berlijn. Bekijk de video vanaf 1.30 minuut voor de introductie van het systeem. Onlangs is het systeem verschenen op de eerste vaatwassers van AEG. Deze vaatwassers zijn meteen opgenomen in onze test en vergeleken met andere vaatwassers.

In- en uitruimen zonder te bukken

Door de handgreep op het onderste rek in te drukken, trek je de korf naar buiten omhoog. Eenmaal omhoog, blijft het rek voor de bovenste korf hangen, op dezelfde hoogte. Nu kun je in- en uitruimen zonder te bukken. Tenslotte kun je de handgreep weer indrukken om de korf weer naar beneden en naar binnen te laten glijden.

Dit laatste gaat gemakkelijk en simpel. Als de korf leeg is, moet je wel een beetje drukken om hem naar beneden te laten glijden. Wanneer de korf vol is moet je wat kracht uitoefenen om het gewicht te liften.

Naar beneden heeft de volle korf een flinke vaart. Om de vaat te beschermen, kun je hem beter wat remmen door met je hand te begeleiden.

Paar kleine kanttekeningen

Het Comfortlift-systeem maakt het minder makkelijk om bij het filter of zoutcompartiment te komen. Het filter schoonmaken gaat daarom bijvoorbeeld wat onhandig.

Door het Comfortlift-systeem kun je het rek ook niet verwijderen, dus je moet ermee oefenen. Houd er ook rekening mee dat je niet bij de bovenste lade kunt als de onderste lade omhoog staat.

Het systeem kost wat ruimte in het onderste rek, waardoor er niet is gekozen voor een bestekkorf.

In dure inbouwvaatwassers

Het systeem zit momenteel op 5 inbouwvaatwassers van AEG. Het zijn vaatwassers in een hogere prijsklasse. De vaatwassers zijn geschikt voor 13 couverts en hebben alle een uitneembare besteklade.

Het systeem is getest in de AEG FSE62800P, samen met nog 14 andere vaatwassers.

Lees hoe deze en de andere vaatwassers uit de test kwamen.

Onderstaande vaatwassers hebben een Comfortlift:

AEG FEE62800PM (binnenkort getest)

AEG FSE83800P

AEG FSS62800P

AEG FSK93800P

AEG FSE62800P (getest)

Vergelijk de testresultaten van alle vaatwassers en lees welke vaatwasser de Beste is.