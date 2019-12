Innovaties in vaatwassers

Nieuws|Op de IFA, een grote consumentenbeurs in Berlijn, waren in september 2014 een aantal interessante ontwikkelingen op het gebied van vaatwassers te zien.

Nieuwe ontwikkelingen hebben vaak te maken met 'sneller, zuiniger of schoner'. Dat is op een beurs als de IFA moeilijk te beoordelen en zal uit onze test moeten blijken. We beschrijven alvast een aantal interessante ontwikkelingen die we tegenkwamen en maakten deze video.

Samsung Waterwall

Samsung introduceert een nieuwe vaatwastechniek. Bij de Waterwall sproeit het water in een rechte lijn van voor naar achter door de vaatwasmachine. Normale vaatwassers maken gebruik van ronddraaiende sproeiarmen waarmee - volgens Samsung - de hoekjes van de vaatwasser minder goed bereikt worden.

Bij de Waterwall-techniek bevindt zich een strook met sproeigaatjes onderin, achterin de vaatwasser. Het water sproeit vanuit de gaatjes op een andere strook die van voor naar achter door de vaatwasser beweegt en ook kan kantelen. Hierdoor kan het water zich door de vaatwasser verspreiden.

Het is ook mogelijk om de strook voor de helft te laten sproeien, zodat je een halve vaat kunt wassen. Dit kan het waterverbruik verminderen. Wanneer je extra vieze vaat aan één kant van de vaatwasser zet, kan het ook handig zijn om de helft van de strook intensief te laten sproeien.

Samsung introduceert de Waterwall vanaf het voorjaar 2015 in verschillende vaatwassers.

Update: bekijk de testresultaten van Samsung Waterwall

Samsung FlexTray

Samsung introduceert een flexibele, uitneembare besteklade. In de besteklade zit een siliconen mat die je er in zijn geheel uit kunt tillen om mee te nemen naar de keukenlade. Als je vooraf het bestek netjes geordend hebt ingeruimd, ben je wel de ordening weer kwijt wanneer je de lade tilt en dubbelklapt.

Ook de FlexTray is vanaf het voorjaar 2015 in verschillende Samsung vaatwassers te vinden.

Update: bekijk de testresultaten van Samsung FlexTray

AEG lift het onderste rek

AEG-Electrolux ontwikkelde een concept, waarbij het onderste rek opgetild kan worden, zodat deze ter hoogte van het bovenste rek komt. Ook wanneer hij volgeladen is, gaat dit vrij soepel. Om de lade weer terug te duwen, klik je hem van het slot en beweegt hij vanzelf weer onder de bovenlade.

Deze ontwikkeling kan gemakkelijk zijn als je last hebt van rugklachten, omdat je bij het in- en uitruimen niet steeds hoeft te bukken. Het systeem is in een vergevorderde conceptfase. Het is nog niet bekend wanneer het in de vaatwassers komt.

Update: review AEG Comfortlift

Lees welke vaatwasserontwikkelingen we in 2016 op de IFA zagen.