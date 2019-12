Nieuwe ontwikkelingen bij vaatwassers (IFA 2016)

Nieuws|Een vaatwasser, wat kun je daar nu nog aan verbeteren? Vaatwasserfabrikanten doen hun best en presenteerden op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, hun nieuwste snufjes.

Miele

De Miele 6000 EcoFlex serie heeft verschillende nieuwe features:

Een nieuw kort programma de 'quickpower wash'. Met dit programma kan een volledige vaat gewassen en gedroogd worden in 58 minuten. Daarmee verbruik je wel meer energie, maar hoeveel meer was niet duidelijk.

Een probleem met korte programma’s is vaak dat tabletten korter de tijd hebben om hun werk te doen. Miele heeft daarom ook een eigen tablet ontwikkeld waarvan het plastic folie al in een paar seconden oplost in water, de UltraTabs Multi. Het tablet lost op in 3 minuten. Dat duurt bij tabletten van andere merken volgens Miele zo’n 10 tot 15 minuten.

De tabletten zijn verkrijgbaar in de webwinkel van Miele en kosten zo’n €0,30 per stuk. Vaatwastabletten van een A-merk kosten tussen de €0,20 en €0,30, dus Miele zit daarmee wel aan de hoge kant.

We gaan deze speciale tabletten later in ons lab nader bekijken.

We testten in november 2016 de Miele UltraTabs Multi.

Bosch en Siemens

Bosch en Siemens vestigen de aandacht op hun vaatwassers met PerfectDry technologie. Bosch en Siemens scoren al tijden goed op drogen in onze testen en dat komt door hun techniek waarbij ze met zeoliet drogen. In 2015 voerden ze een nieuwe luchtstroom in (3D airflow systeem), voor nog betere resultaten.

Nu claimen ze met PerfectDry glas, porselein en plastic nog beter te drogen. Alle Bosch vaatwassers die gebruik maken van zeoliet, waaronder ook apparaten in de nieuwe Serie 6, zijn nu voorzien van de PerfectDry functie.

AEG comfortlift

De vaatwassers van AEG met comfortlift werden in 2014 al aangekondigd op de beurs maar zijn vanaf november dit jaar ook echt te koop. Met de comfortlift kun je het onderste rek naar boven tillen tijdens het in- en uitruimen. Ook deze zullen we opnemen in de test.

Update: review AEG Comfortlift

LG

LG liet op de beurs hun vaatwasser zien met TrueSteam: stoomsproeiers in de deur. De machine gebruikt stoom in plaats van het voorspoelprgramma. Helaas komt dit model vooralsnog niet in Nederland uit. Jammer, want het lijkt een mooie mogelijkheid om ingedroogde of aangekoekte vaat makkelijker los te weken. Ook opvallend bij LG is de vormgeving van de sproeiarm. Het is een soort kruis waarvan 2 poten ook nog om hun as een stukje kunnen kantelen.

