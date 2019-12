100 afwasbeurten besparen binnen één energieklasse

Nieuws|De verschillen binnen de A+++ klasse zijn merkbaar in de portemonnee. En het verschil is net zo groot als de minst zuinige A+++ en de zuinigste A+!

Het energieverbruik van vaatwassers wordt weergegeven door middel van klassen op het energielabel. De klasse A+++ is de zuinigste klasse. Toch loont het ook om naar het daadwerkelijke verbruik te kijken, want binnen de klassen zijn de verschillen merkbaar. De zuinigste vaatwasser verbruikt tijdens het ecoprogramma 0,59 kWh, terwijl de minst zuinige daarvoor 0,8 kWh verbruikt. Wanneer je 280 keer per jaar het ecoprogramma draait, scheelt dat zo'n €13. Daarvoor draait de zuinigste vaatwasser toch weer 100 eco-afwasbeurten!

Verschillen tussen de klassen

Ook opvallend is dat het verschil tussen de zuinigste en minst zuinige vaatwasser in de A+++ klasse even groot is als het verschil tussen de minst zuinige A+++ en de zuinigste A+. Terwijl daar nog een hele klasse tussen zit.



Kortom; het loont om naar het daadwerkelijke verbruik op het label te kijken en niet alleen af te gaan op de energieklasse van de vaatwasser.



In de vergelijker kun je terugvinden hoe wij het energieverbruik van de vaatwasser beoordelen.