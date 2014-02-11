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AEG heeft handige oplossing voor glazen

Nieuws
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Glazen in de vaatwasser willen nog wel eens aan de wandel gaan of omvallen. AEG heeft daar een oplossing voor bedacht.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert vaatwassersGepubliceerd op:11 februari 2014

rubberen matje voor glazen

Vrijwel iederee heeft weleens (hoge) glazen in zijn vaatwasser staan. Die vallen makkelijk om, of verschuiven. In de bijvoorbeeld door ons geteste volledig geintegreerde AEG F88075VI1P zit een rubberen matje met een soort spikes waar je glazen op kunt zetten en dan blijven ze beter staan. Handige oplossing, want het neemt neemt geen kostbare ruimte in zoals sommige andere glazenhouders die je als extra kunt aanschaffen bij sommige merken. 

Testresultaten van deze en andere nieuw geteste vaatwassers staan in de productvergelijker.

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