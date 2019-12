Nieuws|Het is een tijdje stil geweest in ons dossier vaatwassers. Reden hiervoor is dat achter de schermen hard gewerkt is aan een nieuw testprogramma dat beter aansluit op de dagelijkse praktijk in huishoudens.

Zo is onder andere de belading van de vaatwassers aangepast en zijn er nieuwe soorten bevuiling toegevoegd zoals koffieresiduen om verschillen tussen vaatwassers beter te kunnen opsporen. Meer weten over hoe wij nu testen? Bekijk onze pagina Hoe wij vaatwassers testen.

Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen en verwerkt. Benieuwd naar de nieuwste resultaten raadpleeg de productvergelijker. Let wel op, de resultaten van de machines getest in 2012 zijn niet een op een vergelijkbaar met eerder geteste modellen vanwege het gewijzigde testprogramma en evaluatie. Verder kan het zijn dat de komende tijd de evaluatie nog iets wordt aangepast. Waarom? Als we van meer machines resultaten binnen hebben is er beter overzicht is op de verschillen tussen de machines. Het kan zijn dat we die dan meer willen uitlichten.