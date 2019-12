Nieuwe test vaatwassers

Nieuws|Uiterlijk half november voegen we de testresultaten van 8 nieuwe vaatwassers toe aan onze vaatwassertest. Nieuwsgierig welke dat zijn? We stellen ze nu alvast voor.

Allereerst is er de vrijstaande Bosch SMS69M52EU. Een normaal formaat vaatwasser met ruimte voor 13 couvert. Is voorzien van de ActiveWater technologie waardoor het apparaat zuinig zou moeten zijn met energie en water. De machine heeft dan ook een energie-efficiëntieklasse van A++. Hij is voorzien van 6 programma's en heeft 4 extra functies waaronder een intensieve zone, variospeed, hygiëne plus en extra droog.

Siemens

Ook van Siemens hebben we dit keer een vrijstaand model in de test, de SN25M205EU.

Een van de goedkoopste en dus basismodellen van Siemens met een energieklasse A+. Het model is voorzien van 5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen, maar is ook uitgerust met de VarioSpeed functie. Daarmee bespaar je tot 50% in tijd, maar daar staat wel een hoger energieverbruik tegenover.

Miele

De Miele G5191SCViEco is een inbouwmodel uit de nieuwe serie zuinige vaatwassers van Miele. Hij heeft dan ook een energie-efficiëntieklasse van A++. Je kunt in deze machine 14 couverts kwijt en de keuzen uit 6 programma's. Hij is bovendien voorzien van een ecosensor III.

Van Miele testen we ook de G 4300 SC. Een nieuw model, de opvolger van 1023. Best lopende vrijstaande machine van Miele. Er is ook een onderbouwversie van verkrijgbaar. De G 4300 SCU. Natuurlijk is ook deze Miele voorzien van een besteklade.

IKEA

De laatste telg in de IKEA familie voegen we ook toe: de Renlig DWTI60. Een broertje van de DWT60, maar deze is iets hoger.

Bauknecht

Van Bauknecht voegen we de GSXP6130 toe. Dit is een van de modellen uit het duurdere segment van Bauknecht. Hij is dan ook voorzien van meerdere afwasprogramma's waaronder een automatisch programma met stoomfunctie: Programma Sensor+ (40°C-70°C).

Whirlpool

De Whirlpool ADG 9500 is een van de meest verkochte modellen van Whirlpool. Het is een simpele vaatwasser met een aantrekkelijke prijs. Met een claim voor watergebruik van 15 liter behoort hij waarschijnlijk echter niet tot de zuinigste machines.

Tot slot is er de Whirlpool ADP750WH. Een vrijstaande afwasautomaat met 7 programma's. Dit is een smalle machine, 45 cm breed en daardoor geschikt voor kleinere keukens. Voor zo'n klein model is opvallend dat hij voorzien is van een automatische deurbalans. Dat houdt in dat de deur in elke stand blijft staan.

Bekijk de samenvatting van de testresultaten en vergelijk vaatwassers, of kijk direct wat de beste vaatwasser uit de test is.