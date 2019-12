Nieuwe vaatwassers van Bosch en Siemens getest

Volledig nieuw assortiment

Bosch en Siemens zijn veruit de grootste merken op vaatwassergebied. Samen beslaan ze zo’n 45% van alle vaatwassers in Nederland. Deze zomer gaan de merken vrijwel volledig over op een nieuw assortiment. De oude modellen zijn langzaamaan niet meer te koop. De nieuwe verschijnen stuk voor stuk in de winkels.

Beste uit de Test

De nieuw geteste vaatwassers doen het goed in de test. BSH sleept hiermee direct de predicaten Beste uit de Test en Beste Koop in de wacht. Met kop en schouders de beste inbouwvaatwasser én daarnaast ook nog de vaatwasser met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Bekijk de beste vaatwassers.

Winkelaanbod

Het is mogelijk dat de oudere vaatwassers lastiger verkrijgbaar zijn. Soms krijg je van de winkelier een vervangend model aangeboden. Resultaten kunnen dan uiteraard afwijken. Ook is het mogelijk dat een bepaald model alleen bij specifieke winkels te koop is. De prijs- en winkelinformatie van alle vaatwassers vind je in de vaatwasservergelijker.

Bekijk de beste vaatwassers.