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Nu ook M-systems en Boretti getest.

Nieuws
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Voor het eerst sinds we vaatwassers vrijwel maandelijks testen hebben we ook een machine van M-systems en een machine van Boretti getest.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert vaatwassersGepubliceerd op:28 februari 2013

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