Nu ook M-systems en Boretti getest. Voor het eerst sinds we vaatwassers vrijwel maandelijks testen hebben we ook een machine van M-systems en een machine van Boretti getest. Jonne Hage , Expert Woning & Huishouden Gepubliceerd op:28 februari 2013

Deze machines zijn qua voorzieningen heel standaard, al is de M-systems wat eenvoudiger uitgerust dan de Boretti. Zo heeft de Boretti de mogelijkheid de starttijd van een programma uit te stellen en de M-systems niet. Beide machines zijn geschikt voor 12 couverts. Het verbruik van de machines is in vergelijking tot andere machines vrij hoog. Of ze daardoor ook beter schoonwassen kan je bekijken in de productvergelijker.