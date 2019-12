Onder de o,6 kWH

Nieuws|In oktober testten we verschillende nieuwe machines waaronder modellen van IKEA, Bosch en Siemens. We zien dat er steeds meer zuinige machines verkrijgbaar zijn.

We zien de afgelopen jaren steeds dat een daling van het water- en energieverbruik nog steeds mogelijk is. In deze laatste test noteerden we 0,58 kWh voor de Siemens SX66U094EU en de Bosch SMV69U30EU met hun ecoprogramma. In september was de Bosch SMS69U38EU de eerste machine die onder de grens van 0,6kWk dook.

Het waterverbruik van verschillende machines ligt inmiddels bij het ecoprogramma bij verschillende machines rond de 8 liter. Of deze zuinige machines de vaat ook nog schoon weten te krijgen kan je zien wanneer je de vaatwassers vergelijkt . Of kijk direct wat de beste vaatwasser uit de test is.