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Verrassende resultaten bij uitdelen predicaat Beste Koop

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In augustus voegden we 14 nieuwe vaatwassers toe aan onze productvergelijker. We hebben inmiddels genoeg modellen getest volgens het testprogramma van 2012 om Beste Kopen uit de delen en deze komen uit een opvallende hoek.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert vaatwassersGepubliceerd op:17 augustus 2012

Vijf machines scoren boven een 7 en behalen het predicaat Beste uit de Test. Kijk in de productvergelijker voor de testresultaten

Binnenkort bekijken we hoe de vrijstaande Beko DSFN 6530 het eraf brengt in onze test. Hij is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren: wit, zwart en inox. Deze modellen van Beko hebben een gunstige prijs (minder dan €400) en hebben bij een goed resultaat daarmee een kans om een beste koop te worden. Qua voorzieningen zijn de machines heel gemiddeld. Ze hebben 5 programma's waaronder een automatisch programma, zijn voorzien van een starttijdkeuze en een resttijdindicatie. De machines zijn geschikt voor 12 couverts.

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