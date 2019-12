Schimmels in vaatwasser niet gevaarlijk

In vaatwassers zouden schimmels huizen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, aldus onderzoekers van de Universiteit van Ljubljana. Maar zo’n vaart loopt het volgens de Consumentenbond niet.



‘Schimmelsporen zijn overal om ons heen, ook die van de zwarte gisten Exophiala dermatitidis en Exophiala phaeomuriformi waarover de Sloveense onderzoekers reppen, legt Consumentenbond-onderzoeker Voeding en Gezondheid Gerard Kramer uit. ‘Deze schimmels zijn overal om ons heen aanwezig, dus eigenlijk zijn ze heel veilig, want infecties treden zelden op. En via de vaatwasser is onwaarschijnlijk.’ De schimmels zijn aanwezig op de rubbers van de vaatwasser en de cellen kunnen vrijkomen tijdens een wasbeurt. ‘Maar tijdens het wassen spoelen de meeste sporen gewoon weg’, vertelt Kramer. ‘Slechts een minimale hoeveelheid komt op borden en bestek terecht. Omdat daarop geen voedingsstoffen meer aanwezig zijn, groeit de schimmel niet meer uit. Mocht er toch een deeltje in ons eten terechtkomen, dan hoef je niet bang te zijn voor een infectie, want voor gezonde mensen vormen ze geen gevaar.’