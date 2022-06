Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bestron DFS45S is een statiefventilator. Het gewicht inclusief stroomkabel is 6,1 kg en het bestaat vooral uit metaal. Nuttig om van op de hoogte te zijn: de waaier komt niet voorgeïnstalleerd uit de verpakking. De blaaskracht is niet van afstand in te stellen en een afstandsbediening is niet meegeleverd. De kracht is in te stellen op 3 niveaus.