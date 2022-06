Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Duux Whisper Flex Smart Grijs plus Battery Pack DXCF20 is een statiefventilator. Inclusief netsnoer weegt het apparaat 4,6 kilogram en het bestaat vooral uit kunststof. Goed om rekening mee te houden: de fan komt niet voorgeïnstalleerd uit het plastic. De blaaskracht is van afstand in te stellen via de meegeleverde afstandsbediening. Je hebt keuze uit 26 niveaus voor de snelheid. Deze ventilator is ook te bedienen met je smartphone na het downloaden van de app. Bijzonder aan deze ventilator is dat je hem draadloos kunt gebruiken, hiervoor is een batterij meegeleverd. Weet je nu al dat je de Whisper Flex nooit draadloos zal gebruiken? Bekijk dan de goedkopere varianten waar de batterij niet wordt meegeleverd.