Eurom Vento 3D Triple

De Vento 3D Triple van Eurom is een torenventilator. Samen wegen het apparaat en het netsnoer 6,7 kilogram en de ventilator bestaat vooral uit kunststof. Handig om te weten: de waaier komt voorgeïnstalleerd uit de doos. De blaaskracht is op afstand in te stellen via de meegeleverde afstandsbediening. Het apparaat heeft een instelbare snelheid die kan worden aangepast in 63 verschillende standen. Het hoge aantal snelheidsstanden is het gevolg van het unieke ontwerp dat bestaat uit maar liefst 3 fans die je apart instelt.