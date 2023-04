Hema Staande ventilator met afstandsbediening 135cm luxe zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op! Deze ventilator heeft zeer kleine schroefjes waardoor de montage erg moeilijk verloopt of zelfs onmogelijk is. Hema is geïnformeerd over onze bevindingen. Hema haar Staande ventilator met afstandsbediening 135cm luxe zwart is een statiefventilator. Met het netsnoer erbij gerekend is het gewicht van het apparaat 5,7 kg en de ventilator bestaat vooral uit kunststof. Goed om rekening mee te houden: de fan komt niet voorgeïnstalleerd uit de doos. De blaaskracht is op afstand in te stellen via de meegeleverde afstandsbediening. De ventilator biedt de mogelijkheid om de snelheid aan te passen in 3 verschillende niveaus. Te koop bij Hema, het artikelnummer is 80060021.