PhilipsVentilator 5000-serie (CX5535/11)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Philips Ventilator 5000-serie (CX5535/11) is een torenventilator. Het totale gewicht inclusief stroomkabel is 4,4 kg en de ventilator bestaat vooral uit kunststof. Handig om te weten: de waaier komt voorgeïnstalleerd uit de doos. De blaaskracht is op afstand in te stellen via de meegeleverde afstandsbediening. De kracht is in te stellen op 3 niveaus.