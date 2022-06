Solis Breeze 360°

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Solis of Switzerland Breeze 360° is een statiefventilator. Inclusief netsnoer weegt het apparaat 8,6 kilogram en het bestaat vooral uit kunststof. Goed om rekening mee te houden: de fan komt niet voorgeïnstalleerd uit het plastic. De blaaskracht is van afstand in te stellen via de meegeleverde afstandsbediening. Je hebt keuze uit 3 niveaus voor de snelheid. Uniek is de zelfdraaifunctie (oscillatiestand) die kan worden ingesteld tot maximaal 360 graden, dan draait de waaier volledig rond. Gebruikelijk zien we op ventiloren een max van 70 tot 90 graden.