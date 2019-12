Plaaggeesten verwijderen

Nieuws|Internetgebruikers hebben er jaren last van namaakvirusscanners die in de browser naar voren schieten: ‘U hebt een virus! Betaal nu en wij ruimen deze rommel op’.

Dit laatste moet je beslist niet doen want dit soort scareware (bangmaaksoftware) is zelf juist virusachtige software. Zulke spontaan opduikende pakketten ruimen geen virussen op, ze vertragen en blokkeren de pc juist en de creditcardgegevens waar ze naar hengelen worden misbruikt voor fraude. Een beruchte plaaggeest voor Windows-gebruikers is Systeem Tool. G Data, een echte virusbestrijder, heeft in mei een gratis verwijderprogramma voor deze plaaggeest ontwikkeld, zie www.gdata.nl. Zelfs gebruikers van Apple Mac-pc's kunnen slachtoffer worden van scareware. Sinds Mac OS X 10.6.7 scant het besturingssysteem erop, dus bijwerken naar de nieuwste versie is het devies.

(Laatjeniethacken.nl, een campagnesite van de Consumentenbond)