Bitdefender Antivirus Plus 2019

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Van Bitdefender hebben we het pakket Internet Security getest, zie onze vergelijker. De verschillen zijn: Antivirus Plus mist een firewall en ouderlijk toezicht (parental controls). Voor een indicatie van de testscore van Bitdefender Antivirus Plus, kan de score van Internet Security worden bekeken. Antivirus Plus gebruikt de standaard Windows-firewall.