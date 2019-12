Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ziggo Safe Online L (voorheen Internetbeveiliging Uitgebreid) is gebaseerd op de scanner van F-Secure. Voor testscores van de prestaties onder Windows, zie F-Secure Safe (Internet Security). Safe Online L kun je afnemen bij Ziggo als je er een internetabonnement hebt. Het kost 3,95 euro per maand, is maandelijks opzegbaar en je kunt er 5 apparaten mee beschermen. Voor 1 computer is er het gratis Safe Online (zonder L). Er is ook nog Safe Online XL, voor maximaal 20 apparaten.