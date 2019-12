Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ziggo Safe Online XL is gebaseerd op de scanner van F-Secure. Voor testscores met betrekking tot de prestaties onder Windows, zie F-Secure Safe (Internet Security). Safe Online XL kun je afnemen bij Ziggo als je er een internetabonnement hebt. Het kost 6,95 euro per maand (of gratis als je Vodafone en Ziggo combineert), is maandelijks opzegbaar en je kunt er 20 apparaten mee beschermen. Voor 1 computer is er het gratis Safe Online (zonder XL). Er is ook nog Safe Online L, voor maximaal 5 apparaten.