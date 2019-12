Condensdrogers mét versus zonder warmtepomp

Warmtepompdrogers zijn grofweg 2 keer zo duur als condensdrogers zonder warmtepompsysteem. Daar tegenover staat dat ze ongeveer de helft aan energie verbruiken en dat scheelt flink op de energierekening. Hierdoor ben je, als je de droger twee of meer keer per week gebruikt, meestal toch het goedkoopst uit met een warmtepompdroger, mits je niet de duurste uitkiest.

Opvallend goedkoop

In deze batch testten we een opvallend goedkope droger, zonder warmtepomp, van het merk Indesit. Kosten: €285. Door hoge energiekosten is het geen goedkope keuze als je twee of meer keer per week droogt; droog je wekelijks één volle trommel katoen dan wel. Toch zijn er warmtepompdrogers waarmee je net zo goedkoop uit bent.

Net zo goedkoop, en meestal beter: de warmtepompdrogers krijgen de hoogste testoordelen.

Energielabel

In deze batch testten we twee warmtepompdrogers met label A+++, het hoogst haalbare energielabel. Benieuwd hoe deze scoren? Bekijk dan de testresultaten.