Energielabel op de schop

De Consumentenbond vindt het huidige energielabel voor huishoudelijke apparaten verwarrend. Een A- of A+-apparaat kan een onzuinige keus zijn, omdat in de betreffende productcategorie A+++ inmiddels de norm is.

Duidelijke labelcategorieën

De Europese lobby-consumentenorganisaties BEUC en ANEC, die consumenten vertegenwoordigen in de normcommissies, pleiten daarom al lange tijd voor een terugkeer naar duidelijke labelcategorieën van A tot en met G. Ook moet een herschaling plaatsvinden zodat niet alle apparaten direct een A-label krijgen.



Energielabelwetgeving

Op 15 juli 2015 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt de energielabelwetgeving op deze manier te willen aanpassen. Het pleit is nog niet beslecht, want het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het Europese Parlement en Raad en dat gaat naar verwachting 1 jaar duren. Maar voorlopig is dit goed nieuws voor consumenten en een mooi succes voor BEUC en ANEC waar de Consumentenbond ook in vertegenwoordigd is!

Meer informatie: nieuwsbericht van de EC en het position paper van BEUC en ANEC (pdf).