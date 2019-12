Nieuwe wasdrogertest

Een van de warmtepompdrogers is van het Mediamarkt huismerk Koenic. Deze Koenic blinkt niet uit in snelheid, maar de programma's drogen zeer nauwkeurig: de was wordt precies goed droog.

Er zit een warmtepompdroger van Samsung in de test die goed scoort op snelheid, en dat krijgen niet veel warmtepompdrogers voor elkaar. Helaas komt de was wel flink gekreukt uit de machine.

Bij condensdrogers komt er altijd wat vochtige lucht vrij in de omgeving, maar een paar wasdrogers van Miele weten dit tot maar heel weinig te beperken.

