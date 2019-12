Goedkope én goede warmtepompdroger

Opvallend in deze test is een zuinige en opvallend snelle warmtepompdroger van het merk Zanussi. Katoen droogt hij in 1,5 uur tot kastdroog; daarmee is hij net zo snel als een condensdroger. Warmtepompdrogers zijn meestal langzamer dan gewone condensdrogers doordat ze op lagere temperatuur drogen. Met zijn gunstige prijs heeft deze Zanussi een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Vier drogers van Indesit krijgen maar een 5,4 of 5,5 als rapportcijfer. Twee zijn condensdrogers; snel, maar met een geschat jaarverbruik van €75 niet erg zuinig. Daarbij komt er bij het drogen veel vocht vrij in de omgeving.

De anderen, twee warmtepompdrogers, drogen langzaam en niet nauwkeurig. Na de droogbeurt is de was niet altijd goed droog, of soms te droog. Bij synthetisch wasgoed kunnen daardoor de vezels worden aangetast.

