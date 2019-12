Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T7DBN460 is een warmtepompdroger uit de 7000 serie. De droger heeft een capaciteit van 8 kg en heeft energielabel A+++. Hij haalt goede scores voor droogprestaties en energieverbruik, maar haalt een onvoldoende voor de geluidsproductie. De aanschafprijs is gemiddeld, maar de verbruikskosten zijn laag, waardoor de prijs/kwaliteitverhouding prima is. De SensiDry technologie zorgt volgens AEG voor kortere droogtijden en toch lage temperaturen zodat de kleding niet onnodig aan hitte wordt blootgesteld.