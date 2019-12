AEG T7DBN611

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Warmtepompdroger AEG T7DBN400 maakt deel uit van de 7000 serie. De SensiDry technologie zorgt volgens AEG voor kortere droogtijden en toch lage temperaturen zodat de kleding niet onnodig aan hitte wordt blootgesteld. Deze drogers is geschikt voor maximaal 7 kg was en heeft energielabel A++. De AEG T7DBN400 en T7DBN611 zijn grotendeels gelijk aan elkaar. De ´611´ heeft een groter display, zogenaamde hifi bediening (ledjes naast het programma die oplichten bij het geselecteerde programma) en een roestvrijstalen trommel (vs zink bij de ‘400’).