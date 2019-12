Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WTW87563NL is een warmtepompdroger uit serie 8 met een capaciteit van 9 kg katoen en ergielabel A++. De droger heeft programma's als katoen eco, mix, dons, sport en allergie +. Je kunt gevoelige producten drogen in een wolkorf. De Bosch WTW87563NL en WTW87591NL zijn grotendeels gelijk aan elkaar, ze verschillen iets in design. De Bosch WTW87591NL wordt geleverd met wolkorf, de ander niet.