De LG RC90U2AV2W is een warmtepompdroger geschikt voor 9 kg wasgoed. Hij heeft energielabel A+++. De droger heeft een zelfreinigende condensor en kan met behulp van wifi bediend worden via een smartphone. De functie Smart Diagnosis biedt informatie wanneer er een probleem is met de droger. Er kan bij deze droger gekozen worden voor een programma dat energie bespaart maar langer duurt, of een snel maar minder zuinig programma.