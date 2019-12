Miele TDB 130 WP

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TDB120WP Eco is een warmtepompdroger met een vulcapaciteit van 7 kg en energielabel A++. Handig zijn de antikreukfase en resttijdindicatie, het geluidssignaal wanneer het programma afgerond is en de indicatoren die aangeven wanneer er onderhoud nodig is. De TDB 120WP Eco en TDB 130WP Eco zijn gelijk, de TDB 130 WP Eco heeft een gekanteld bedieningspaneel, waardoor je het beter kunt zien als je ervoor staat.