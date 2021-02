Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TSF 663 WP is een warmtepompdroger met een capaciteit van 8 kg katoen en energielabel A+++



Het merk Miele krijgt voor wasdrogers een 9 als merktevredenheidsscore. Dat is het hoogste rapportcijfer van alle merken. Een Miele-wasdroger wordt gemiddeld na 15 jaar vervangen. Dit ligt ruim boven het gemiddelde. Van de bezitters zegt 51% dat hun volgende wasdroger zeker weer van Miele zal zijn. Ook dat percentage is veel hoger dan bij andere merken.