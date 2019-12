Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV70M5020QW is een warmtepompdroger met een capaciteit van 7 kg. Deze droger is verkrijgbaar met deur in de kleur white gloss (modelnaam met IW), basic white (modelnaam met KW) en blue gloss (modelnaam met QW). De droger heeft Smartcheck: bij een defect kun je met behulp van een app informatie krijgen over het defect.