Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV90N62632W/EN is een warmtepompdroger met een capaciteit van 9 kg en energielabel A+++. Hij blinkt uit in energieverbruik en scoort goed op droogprestaties. De droogsnelheid kan beter. Met behulp van een smartphone en de SmartThings app kun je de droger op afstand bedienen en informatie inwinnen over de status wanneer er een probleem optreedt.