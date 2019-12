Samsung DV90N8289AW/EN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung DV9BN8288AW/EN is een warmtepompdroger met een capaciteit van 9 kg. Met behulp van de SmartThings app en wifi kun je de droger op afstand aansturen en controleren met je telefoon. Via Smart Check krijg je informatie bij eventuele defecten. De droger is verder voorzien van Air Wash, hiermee kun je gedragen kleding opfrissen met warme lucht. De DV90N8289AW/EN, DV9BN8289AW/EN en DV9BN8288AW/EN zijn gelijk aan elkaar. De laatste heeft een ander kleur display.