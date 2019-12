Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WT45W461NL is een warmtepompdroger. Hij maakt deel uit van serie IQ500. Deze Siemens is grotendeels gelijk aan de Bosch WTW85461NL. Ze verschillen iets in design en programma's. De modellen zijn voorzien van een zelfreinigende condensor.