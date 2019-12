Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Warmtepompdroger Siemens WT47X940EU is een droger uit de meest luxe Avantgarde lijn van Siemens. De droger heeft een blauwe verlichting op de deur en kan via een smartphone en de Home Connect app op afstand bediend worden. Hij is voorzien van het IntelligentCleaningSystem, je leegt een pluizenlade een keer per 20 droogbeurten in plaats van het pluisfilter na elke droogbeurt. Wanneer je kiest voor flex start, start het droogprogramma zodra er voldoende energie geleverd is door een eigen installatie, of wanneer het stroomtarief gunstig is.