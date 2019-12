Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WT4H8Y79NL is een warmtepompdroger uit serie IQ800 met een capaciteit van 9 kg katoen en energielabel A++. De droger heeft o.a. programma's voor mix, lingerie, outdoor en hygiene. Gevoelige items kunnen worden gedroogd in een wolkorf. De droger kan op afstand bediend worden via de Home Connect app. De WT4H8Y77NL heeft een zilverkleurige draaiknop, de WT4H8Y79NL een witte draaiknop en een wolkorf.