Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WT7U4691NL is een warmtepompdroger. Hij maakt deel uit van serie iQ500. De droger is voorzien van een zelfreingende condensor en heeft o.a een programma voor extra hygiëne. De Siemens WT7U4660NL, WT7U4691NL, WT7U4650NL en Bosch WTU87660NL, WTU87691NL, WTU87650NL zijn technisch gelijk aan elkaar. Ze verschillen in uiterlijk, programma's en trommelverlichting.