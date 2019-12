Veiligheidswaarschuwing wasdrogers Siemens

Bij een aantal Siemens-wasdrogers die geproduceerd zijn in 2002 kan een elektrisch onderdeel oververhit raken, waardoor in het ergste geval brand zou kunnen ontstaan.

Siemens roept bezitters van een Siemens-wasdroger op om na te gaan of hun wasdroger tot de serie behoort met het verhoogde risico. Je kunt dit nagaan door de stappen te doorlopen die op deze website staan. De wasdrogers zijn waarschijnlijk verkocht in 2002 en 2003, maar omdat onbekend is hoelang een wasdroger in de winkel kan staan, is het handig om ook later verkochte Siemens-wasdrogers te checken.

Consumenten kunnen ook gratis bellen naar 0800 - 1908.