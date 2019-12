Wasdroger wordt vaak gebruikt

Nieuws|Via een poll inventariseerden we hoe vaak de wasdroger gebruikt wordt. In veel huishoudens blijkt dit apparaat heel wat uurtjes te draaien.

Lang niet iedereen heeft een wasdroger, de was kan natuurlijk ook gewoon aan de waslijn. De mensen die wel een wasdroger hebben, blijken hier goed gebruikt van de te maken.

Grootste deel

Het grootste deel, 28% van de bijna 1000 personen die op deze poll reageerden, gebruikt de wasdroger wel 5 keer per week of meer. Twee of drie keer per week werd beide door 20% gekozen; een of vier keer beide door zo'n 13%. 6% van de mensen maakt niet vaak gebruik van de droger: een keer per twee weken of minder.

Beste koop

Bij onze berekening van de jaarlijkse verbruikskosten en van de Beste koop gaan we uit van een gebruik van drie keer per week. Dit blijkt een droogfrequentie die veel voorkomt. Uit deze poll blijkt dat er ook veel mensen zijn die de droger vijf keer of meer gebruiken; interessante informatie om ons koopadvies mee uit te breiden!