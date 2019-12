Waterbak Hotpoint Ariston te snel vol

Nieuws|Er worden steeds meer wasdrogers verkocht waar minstens 7 kg was in kan. Wij besloten eens een droger te testen met een capaciteit van 9 kg was, de Hotpoint Ariston TCD93B6HZ1(EU).

Bij het drogen van een volle trommel katoenwas met het kastdroogprogramma ging het echter mis. Nog voordat de was droog was, stopte de machine. De waterbak bleek vol. Er kan maximaal 7,9 kg was in, anders blijf je zitten met een natte was.