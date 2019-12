Kletsen met je LG-apparaat binnenkort mogelijk

LG werkt samen met Line, ontwikkelaar van chatapplicaties. Het is met de ontwikkelde app mogelijk om LG-producten uit de SmartThinq-lijn aan te sturen door er tegen te praten. Ook kun je de apparaten in huis sms-en. Wat je allemaal precies kunt verwachten van LG's HomeChat service hopen we te horen bij de officiele introductie op de CES consumentenbeurs begin januari van dit jaar.

De mogelijkheden

Sms je dat je op vakantie gaat, dan vraagt de koelkast of hij in de vakantiestand moet, maakt de robotstofzuiger elke dag om 9:00 een rondje en de wasmachine zet de laatste was aan vlak voor je weer terug bent. Ben je vergeten of er nog melk in de koelkast zit als je in de supermarkt staat? Dan check je dat toch gewoon even? Je moet wel eerst de producten gescand hebben die je erin doet. Hij kan je zelfs recepten geven op basis van de inhoud van je koelkast. Op de koelkast kun je ook foto's uploaden voor de thuisblijvers. Klets verder met je wasmachine (wat is de programmastatus) en je oven (als je hem vertelt wat je erin stopt, kiest hij zelf de juiste bereidingsinstelling).

Meerdere talen

Het is nog niet helemaal duidelijk of het programma gaat werken op alle mobiele telefoons. Line is in ieder geval beschikbaar op de meeste smartphone platforms: Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry en Nokia Asha. De LG-apparaten praten nog geen Nederlands, wel Engels of Koreaans, maar nieuwe talen worden in de loop van 2014 geintroduceerd.

