Brandrisico bij witgoed

Nieuws|De Britse consumentenorganisatie Which? zocht uit welke huishoudelijke apparaten het vaakst brand veroorzaken in Groot-Brittannië. Niet de wasdroger, maar de wasmachine staat bij hen op nummer 1.

Voor zijn onderzoek vroeg Which? inzage in de gegevens van de Britse overheid over woningbranden. Van alle branden veroorzaakt door een defect huishoudelijk apparaat bleek de wasmachine in 14% van de gevallen de oorzaak, en staat daarmee op nummer 1. De wasmachine wordt op de voet gevolgd door de wasdroger, die verantwoordelijk was voor 12% van de branden veroorzaakt door een kapot apparaat. Het totale rijtje is als volgt:

Branden veroorzaakt door defecte huishoudelijke apparatuur:

Wasmachine 14%;

Wasdroger 12%;

Vaatwasser 11%;

Oven 8%;

Koelvriesapparatuur 7%;

CV-installatie 5%;

Broodrooster of grillapparaat 4%;

Magnetronoven 3%;

TV 3%;

Elektrische deken 2%;

Strijkijzer 1%.

Which? probeerde ook uit te zoeken of bepaalde merken vaker brand veroorzaken dan andere merken, maar er bleek bij branden zelden of nooit genoteerd te zijn van welk merk het ‘schuldige’ apparaat was.

In plaats daarvan zocht Which? uit voor welke merken er de afgelopen jaren terugroepacties of meldingen over in brand gevlogen of geëxplodeerde apparatuur waren geweest in Groot-Brittannië. De merknamen die daarbij het meest voorkwamen zijn Electrolux, Beko en Hotpoint/Indesit. Deze meldingen of terugroepacties hebben in de meeste gevallen ook in Nederland plaatsgevonden.

Advies

Ongerust over uw eigen apparatuur? Waarschijnlijk is dat niet nodig, maar neem bij twijfel en vragen over uw huishoudelijke apparatuur altijd contact op met de fabrikant, of zoek op de website van de fabrikant naar informatie. Of zoek op het merk, het soort apparaat en een zoekwoord als ‘terugroepactie’ of ‘waarschuwing’.

Alle terugroepacties en productwaarschuwingen moeten worden vermeld via het door de EU vastgelegde Rapex-systeem. Elke week publiceert de EU een nieuw (Engelstalig) overzicht.

Wat kunt u doen?

Which? adviseert het volgende om de kans op brand te verkleinen:

Laat de wasdroger zijn droogprogramma volledig afmaken, inclusief het afkoelgedeelte. Als je het droogprogramma voortijdig afbreekt, kan er te veel warmte blijven ‘hangen’ in het binnenwerk, wat brand kan veroorzaken.

Schakel een apparaat uit en haal zo mogelijk de stekker uit het stopcontact zodra het oververhit dreigt te raken, een brandlucht of rook verspreidt.

Zijn er meerdere apparaten aangesloten op één elektriciteitsgroep? Let er dan op dat het maximaal toegestane vermogen niet wordt overschreden.

Houd elektrische kacheltjes uit de buurt van meubels, en hang er geen spullen overheen om te drogen of te warmen.

Houd je bij het gebruik van een magnetron aan de aanbevolen opwarmtijd en het aanbevolen vermogen. Let bijzonder goed op als je er niet-voedingsproducten in opwarmt, zoals hittekussens. Leg er geen voorwerpen in die niet bedoeld zijn voor magnetrongebruik.

Lees ook de berichten over brandrisico bij wasdrogers.