Exploderende Indesit wasmachine

Het Britse programma BBC Watchdog ontving soortgelijke meldingen over apparaten van Indesit en Hotpoint, bekijk hier de reportage. Twee machines van de lijst waar de BBC klachten over ontving, zijn te koop in Nederland: de Indesit WIXE 167 en IWC 6165.

Volgens een deskundige scheurt de trommel open bij de naad wanneer de wasmachine bij het centrifugeren het hoogste toerental bereikt. Vervolgens breekt de trommel door de buitenste kuip. Hierbij kan het betonnen contragewicht worden gelanceerd, wat tot serieuze schade en verwondingen kan leiden.

Indesit reageert als volgt: "Het is ons bekend dat bij sommige wasmachines een licht verhoogde kans bestaat op dergelijke problemen. De kans hierop is extreem klein en de gevolgen blijven in de regel beperkt tot 'implosie', dus de materialen van de wasmachine blijven binnen het casco (dat wel iets kan uitzetten). Via de serviceafdeling van Indesit Company bieden we de klant een passende oplossing aan. U kan contact opnemen met: 0900-2025254."

We houden dit graag in de gaten. Heeft u ervaringen met een exploderende wasmachine van Indesit, Hotpoint of een ander merk? Laat het ons weten via wasmachineproblemen@consumentenbond.nl.