Harense Smid maakt doorstart

De overname werd bekend gemaakt op 2 juli, een dag na de faillissementsverklaring. Dankzij de doorstart kunnen meer dan 20 van de 43 Harense Smid-vestigingen in Nederland weer open. De 3 filialen in België blijven wel dicht.

Ook het hoofdkantoor in Oss en het servicecentrum gaan over naar Mikro-Elektro. Daardoor kunnen ongeveer 300 van de 550 medewerkers in dienst blijven.

Bron: z24.nl