Hotpoint-Ariston wordt Hotpoint

Sinds 1 januari 2011 in de naam Ariston verdwenen uit het witgoedmerk Hotpoint-Ariston. Het merk gaat dus verder onder alleen de naam Hotpoint.

Voor consumenten die een apparaat van Hotpoint-Ariston in huis hebben of een apparaat in de winkel aantreffen waar nog Hotpoint-Ariston op staat, hoeven zich geen zorgen te maken. De naamsverandering heeft namelijk geen gevolgen voor consumenten. Er verandert ook niets in de serviceverlening en garanties van het merk.

(Bron: Vakblad Huishoudelektro).