Nieuwe wasmachinetest

Nieuws|Er zijn in april 9 nieuwe wasmachines toegevoegd aan productvergelijker.Van deze wasmachines behaalt 1 het hoogste rapportcijfer tot nu toe in de wasmachinetest.

Een wasmachine van Bosch krijgt het hoogste rapportcijfer tot nu toe, met het nieuwe testprogramma. Het relatief nieuwe wasmachinemerk Haier, voor het eerst opgenomen in de test, doet het minder goed: de geteste machine is zeer zuinig en snel, maar wast katoen maar matig schoon. Een LG krijgt de was wel goed schoon, maar is de minst zuinige van de sinds december 2013 geteste wasmachines.

Benieuwd naar de overige resultaten? Bekijk dan de productvergelijker.